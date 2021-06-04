Сергунина: Столичный благотворительный сервис стал доступен в приложении "Моя Москва"

Сервис доказал свою востребованность

В приложении "Моя Москва" появился городской благотворительный сервис. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Благотворительный сервис был запущен на портале mos.ru в октябре 2020 года. Там москвичи могут сделать адресное пожертвование на социально ориентированные программы по поддержке тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также бездомных животных.

"Более чем за полгода работы на портале mos.ru сервис доказал свою востребованность и полезность. Москвичи сделали с его помощью уже 17 тысяч переводов на благотворительность. Теперь для удобства пользователей мы интегрировали эту функцию и в городское мобильное приложение", - заявила Сергунина.

Благотворительный сервис доступен в версиях приложения "Моя Москва" для операционных систем iOS и Android.

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