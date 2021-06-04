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В Кремле призвали не завышать ожидания от саммита России и США

09:44
  • пятница
  • 04 июня 2021

Между странами слишком много разногласий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от переговоров Владимира Путина и Джо Байдена не должно быть завышенных ожиданий. Встреча, уточнил при этом кремлевский спикер, все еще имеет очень большое значение.
Кремль обозначил еще одну тему переговоров Путина и Байдена

"Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится", - сказал Песков в комментарии Первому каналу на полях ПМЭФ.

Спикер добавил, что иногда полезно "соглашаться в том, что мы не соглашаемся".

Вместе с тем Песков подчеркнул, что попытки диктата со стороны Вашингтона могут сорвать "робкую динамику" к установлению диалога между Россией и США.

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