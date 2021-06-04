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Песков: бизнес ожидает сигналов от президента

09:49
  • пятница
  • 04 июня 2021

Путин в пятницу выступит на пленарном заседании ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на полях Петербургского международного экономического форума, где на пленарном заседании в пятницу выступит Владимир Путин, что бизнес ждет от главы государства сигналов.
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"Все ждут каких-то сигналов для бизнеса - большого, малого и среднего. Такие сигналы сейчас востребованы. Как правило, на каждом форуме эти ожидания президент удовлетворяет", - отметил кремлевский спикер в разговоре с Первым каналом.

Песков добавил, что от президента услышат оценку нынешнего этапа социально-экономического развития страны - анализ того, каким был уже пройденный период и каковы будут последствия.

"Чувствуется, что участники истосковались по форуму", - заметил пресс-секретарь, напомнив, что в прошлом году ПМЭФ не проводился из-за пандемии.

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