ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минздраве оценили уровень потребления табака в России

10:06
  • пятница
  • 04 июня 2021

Показатели снижаются - как по табаку, так и по алкоголю

Как сообщил на Петербургском международном экономическом форуме заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, на сегодняшний день потребление табака в России составляет около 21%.
Массовый отказ от курения в России связали с самоизоляцией

"На текущий момент мы можем сказать, что в целом есть снижение потребление и по табаку и алкоголю", - уточнил замглавы Минздрава (цитата по ТАСС).

Салагай пояснил при этом, что за прошлый год потребление алкоголя составляет около 9 литров на душу населения. Полная статистика будет доступна к середине 2021-го.

Ранее Минздрав был удостоен награды Всемирной организации здравоохранения за вклад в борьбу с курением. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Табак
Табак
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.