В Минздраве оценили уровень потребления табака в России

Показатели снижаются - как по табаку, так и по алкоголю

Как сообщил на Петербургском международном экономическом форуме заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, на сегодняшний день потребление табака в России составляет около 21%.

"На текущий момент мы можем сказать, что в целом есть снижение потребление и по табаку и алкоголю", - уточнил замглавы Минздрава (цитата по ТАСС).

Салагай пояснил при этом, что за прошлый год потребление алкоголя составляет около 9 литров на душу населения. Полная статистика будет доступна к середине 2021-го.

Ранее Минздрав был удостоен награды Всемирной организации здравоохранения за вклад в борьбу с курением.

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