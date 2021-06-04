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"Ангарскому маньяку" с двумя пожизненными дали еще 10 лет тюрьмы

10:26
  • пятница
  • 04 июня 2021

Он признался еще в двух убийствах

Ангарский городской суд добавил к двум пожизненным срокам Михаила Попкова еще почти 10 лет за два убийства, совершенных в 1995 году.
"Ангарский маньяк" признался в новых убийствах ради "отпуска"

Суд приговорил его к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы за умышленное убийство двух женщин. Об этих преступлениях Попков сам рассказал следствию, отметили в СКР по Иркутской области.

"С учетом ранее вынесенных приговоров Попкову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сообщили в ведомстве.

Михаил Попков, известный как "Ангарский маньяк", до 1998 года работал в полиции в звании младшего сержанта. В период с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области он нападал на женщин в возрасте от 16 до 40 лет, насиловал их и убивал. Маньяка удалось задержать в 2012 году во Владивостоке.

В 2015 году Попкова приговорили к пожизненному заключению за убийство 22 женщин. Затем маньяк признался еще в 59 убийствах. Ему дали второй пожизненный срок. 

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