Власти расширили перечень предоставляемых в МФЦ госуслуг

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе кабмина
Пресс-служба правительства России сообщила в пятницу о расширении перечня услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах.
"Теперь можно будет обратиться с заявлением о предоставлении лицензии на автобусные перевозки", - отмечается в сообщении.
Там также сказано, что прежде лицензии выдавали только в межрегиональных управлениях Госавтодорнадзора.
Кроме того, в МФЦ будут принимать заявления на оказание финансовой помощи пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций гражданам.
Расширение перечня услуг, отметили в кабмине, сделает взаимодействие людей с органами власти более комфортным.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram