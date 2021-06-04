Власти расширили перечень предоставляемых в МФЦ госуслуг

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе кабмина

Пресс-служба правительства России сообщила в пятницу о расширении перечня услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах.

"Теперь можно будет обратиться с заявлением о предоставлении лицензии на автобусные перевозки", - отмечается в сообщении.

Там также сказано, что прежде лицензии выдавали только в межрегиональных управлениях Госавтодорнадзора.

Кроме того, в МФЦ будут принимать заявления на оказание финансовой помощи пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций гражданам.

Расширение перечня услуг, отметили в кабмине, сделает взаимодействие людей с органами власти более комфортным.

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