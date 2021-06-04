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Депутат Мосгордумы Русецкая рассказала жителям столицы о мерах поддержки семей с детьми

10:27
  • пятница
  • 04 июня 2021

Поддержка материнства начинается с беременности

В Москве действует масштабная система поддержки материнства и детства. О ее работе рассказала депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая.

"Поддержка материнства начинается с беременности. Есть несколько видов выплат, главной из которых являются декретные, то есть выплата при уходе в отпуск по беременности и родам. Она рассчитывается как 100% оплаченный 180-суточный отпуск по средней заработной плате за последние два года", - пояснила Русецкая.

При рождении ребенка одному из родителей выплачивается по месту работы единовременное пособие. В течение полутора лет родитель в декретном отпуске получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком - до 40% от средней зарплаты за последние два года, но не более фиксированной суммы. В этом году она равна 29600 руб.

Кроме того, всем родившимся в Москве детям город дарит набор для младенца "Наше сокровище" или его денежный эквивалент - 20 тысяч рублей.

Также отдельные выплаты и пособия могут получить малообеспеченные семьи с детьми. Приемные родители могут оформить так называемое ежемесячное вознаграждение.

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