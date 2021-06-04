Собянин: В столице запустят кадровый проект "Московская техническая школа"

Там будут готовить кадры для столичной промышленности

Сергей Собянин рассказал о новом проекте подготовки кадров для столичной промышленности. По его словам, цель проекта – решить проблему дефицита квалифицированных инженерных кадров.

"На базе вузов и научных организаций будет создана сеть центров технологических и производственных компетенций (ЦТПК). Эти центры будут оснащены всем необходимым для современной подготовки и переподготовки инженеров. Алгоритм такой: предприятие направляет заявку на обучение, школа подбирает партнера (вуз или научный центр), разрабатывается индивидуальная программа обучения под конкретный запрос предприятия", - написал Собянин на своей странице в Twitter.

Мэр отметил, что Москва готова поддержать и компенсировать часть затрат на обучение сотрудников. Первым направлением станет "Технологии связи". Соглашение о новом проекте было подписано с корпорацией "ВЭБ.РФ" и Агентством стратегических инициатив в рамках Петербургского экономического форума.

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