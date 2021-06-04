В Новосибирске мать бросила семерых детей

Ребятишки от голода ели бычки

В Новосибирской области многодетная мать забросила воспитание семерых детей. Прокуратура начала проверку.

Семейство проживает в деревне Долгово Тогучинского района. На жуткие условия жизни семерых детей обратили внимание общественники. Несовершеннолетние не ходят ни садик, ни в школу. Дома царит антисанитария. Дети пьют воду с плиты, едят окурки и спят на обгорелом диване, написала в Instagram общественница Татьяна Осадчая.

"Дети от разных отцов, мать получает на них алименты и всевозможные пособия и вместо того, чтобы тратить их по назначению, просто пропивает их вместе со своими собутыльниками", - написала она в соцсети.

Сейчас дети находятся в спецучереждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Прокуратура намерена проверить исполнение местными органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних и охране прав ребенка, а также дать принципиальную оценку органам опеки, передает "Интерфакс". Также свою проверку начало министерство труда и соцразвития региона.

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