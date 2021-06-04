На оборонном складе в Сербии произошли взрывы

Всех работников эвакуировали
На складе оборонного предприятия "Слобода" в сербском городе Чачак произошли взрывы и пожар, сообщил министр обороны страны Александар Вулин.
"С 1:30 утра я на прямой связи с главой Сектора по ЧС и директором полиции. На место прибыли 35 пожарных из Сектора по ЧС, а также 10 дежурных пожарных Чачка", - рассказал глава ведомства в эфире телеканала РТС.
Всех работников предприятия эвакуировали, рассматривалась также возможность эвакуации значительной части города Чачак. В итоге от этих планов отказались.
Местные СМИ пишут, что сейчас подъезд к территории предприятия блокирован полицией. Начато расследование.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram