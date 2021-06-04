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На оборонном складе в Сербии произошли взрывы

10:48
  • пятница
  • 04 июня 2021

Всех работников эвакуировали

На складе оборонного предприятия "Слобода" в сербском городе Чачак произошли взрывы и пожар, сообщил министр обороны страны Александар Вулин.
В офисном здании в Гамбурге прогремел взрыв (видео)

"С 1:30 утра я на прямой связи с главой Сектора по ЧС и директором полиции. На место прибыли 35 пожарных из Сектора по ЧС, а также 10 дежурных пожарных Чачка", - рассказал глава ведомства в эфире телеканала РТС.

Всех работников предприятия эвакуировали, рассматривалась также возможность эвакуации значительной части города Чачак. В итоге от этих планов отказались.

Местные СМИ пишут, что сейчас подъезд к территории предприятия блокирован полицией. Начато расследование.

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