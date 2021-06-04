В ожидании выступления Путина: на ПМЭФ стартовал главный день

Политики и представители бизнеса ждут пленарного заседания с участием президента

В Санкт-Петербурге начался главный день Международного экономического форума. Политики и представители бизнеса ждут пленарного заседания с участием Владимира Путина. Говорить будут, как ожидается, о социальной сфере и экономике, где еще недавно условия диктовала пандемия. Вирус, впрочем, стал лейтмотивом практически всех дискуссий, в том числе и на рабочем завтраке, который открыл программу третьего дня форума.

Рабочий завтрак с министрами и лидерами бизнеса - традиционно один из самых ярких форматов экономического форума. Главная тема в дискуссионном меню этого года - разумеется, пандемия.

"Россия сумела пройти через эти полтора года достаточно эффективно. И сегодня называется в числе стран, которые очень успешно преодолели сложный период коронавируса. Будем надеяться, что мы все-таки будем заботиться о себе и своих близких, пройдем вакцинацию. Кстати, можно попросить поднять руку тех, кто вакцинировался? Вот так вот! Это прекрасный пример всем нашим коллегам, кто наблюдает за нами. Что вакцинация - крайне важный процесс", - глава Сбербанка Герман Греф.

Но ПМЭФ - это, конечно, не просто разговоры о будущем. Его создают прямо здесь и сейчас. Масштабный проект по разработке платинового месторождения в Красноярском крае на 570 миллиардов рублей. Новая дорога в обход Тольятти — еще 120 миллиардов. Плюс строительство туристического кластера в Крыму, центра искусственного интеллекта в Новосибирской области и горно-металлургического завода в Белгородской. И это только несколько из сотен заключённых на форуме соглашений и контрактов.

Интерес инвесторов, очевидно, высокий. О чем говорят и на встрече с немецкими бизнесменами. Именно компании из Германии больше всего вкладывают в российскую экономику.

Но все внимание этого дня, конечно, приковано к центральному событию ПМЭФ - пленарному заседанию, в котором примет участие президент России Владимир Путин. Оно уже традиционно проходит здесь, в конгресс-зале форум-центра. Но в этом году организаторам пришлось ввести дополнительные меры безопасности. Все участники и журналисты сдавали ПЦР-тесты на коронавирус и только отрицательный результат активирует бейдж, который пропускает вас в зал заседаний.

Речь главы государства будет, прежде всего, посвящена социально-экономическому развитию страны. Экономика постепенно выходит из кризиса и уже летом темпы роста ВВП должны вернуться к показателям 2019 года. Но этого, разумеется, недостаточно. Россия нацелена на модернизацию экономики, улучшение условий для привлечения капитала.

К дискуссии по видеосвязи присоединятся канцлер Австрии и эмир Катара (эта страна – гость форума). Кроме того, свои послания участникам направили президенты Бразилии и Аргентины.

А позже вечером президент проведёт встречу с руководителями крупнейших информационных агентств мира. Это тоже традиционный для форума формат, где глава государства отвечает на самые острые вопросы журналистов.

Отдельно в графике Путина - встреча с деловыми кругами. Причем, в этот раз в ней будут участвовать представители 30 фармкомпаний со всего мира, которые уже производят или будут производить Спутник V.

Из последнего: приобрести российскую вакцину рассчитывает Чили, об этом заявил замглавы МИД. А Венгрия, ставшая первой страной в ЕС, которая одобрила применение препарата, уже начала переговоры о производстве "Спутника" на своей территории.

Екатерина Выскребенцева, Михаил Жучков и Роман Борискин, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram