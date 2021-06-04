Протасевич после задержания заявил, что уважает Лукашенко

Оппозиционер раскрыл подробности организации протестов в Белоруссии

Новые откровения об организации протестов в Белоруссии. Задержанный в Минске Роман Протасевич дал интервью одному из телеканалов республики. Среди заявлений блогера есть немало интересных подробностей, проясняющих суть ситуации: кто контролирует повестку белорусской оппозиции, как готовился силовой захват власти и какой сценарий заговорщики придумали для России.

В студию государственного телевидения Белоруссии Роман Протасевич пришел, по его собственным словам, добровольно и лишь немного простывшим. В остальном, признал он, чувствует себя отлично. Ни о каких побоях, как о том кричат оппозиция или Запад, нет и речи. Протасевич подчеркнул: его даже специально не гримировали. Впрочем, как проходил допрос в компетентных органах, видно по кадрам оперативной съемки, показанным накануне. Протасевич охотно отвечал на вопросы и даже шутил. А вот в интервью по большей части был серьезен.

"Надо понимать, и я это открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа. Как только мне предъявили документы, представили обвинение, я сразу признал свою вину по 342 части Уголовного кодекса - это организация массовых несанкционированных акций. Я осознавал, что призывы, которые я опубликовал, в том числе, стали причиной того, что на улице начались, по сути, неконтролируемые беспорядки. И по сути три дня Минск жил в хаосе", - заявил Роман Протасевич.

Он отметил, что ему трудно предугадать реакцию своих соратников на интервью, но предположил, что кто-то его осудит и некоторые акции поддержки сойдут на нет. Впрочем, всего этого он не боится. Зато боится другого - экстрадиции по запросу ЛНР. Прокуратура самопровозглашенной республики возбудила дело по подозрению Протасевича в том, что он в 2014 году добровольно вступил в батальон "Азов" и принимал участие в боевых действиях. Теперь надеется, что у руководства Белоруссии хватит политической воли не выдавать его и даже признается в уважении к Лукашенко.

- Я не буду скрывать: я много критиковал Александра Григорьевича. Я всю жизнь был журналистом, когда я стал все больше втягиваться не в журналистскую работу, а в политическую, я стал больше понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, это лишь попытка давления. - Одним словом, вы его уважаете? - Безусловно.

Политическая биография Протасевича, несмотря на возраст, и правда, довольно богата. И ему есть, что рассказать и о внутренней оппозиции, и о ее западных кураторах и спонсорах.

"Белорусский дом в Варшаве - это ведущая организация, которая контролирует по сути все белорусские события и всю белорусскую повестку. Лично через премьера Польши, через карманы "Белорусского дома в Варшаве" было выделено 53 миллиона злотых на помощь белорусским беженцам. И знаете, что интересно? Деньги вроде бы были выделены. Наша редакция там сидела. Домофон разрывался, люди приходили за помощью, но никто им не открывал", - рассказал Протасевич.

Кроме того, по словам Протасевича, белорусскую оппозицию содержат литовские налогоплательщики и бизнес. В частности, эти средства получает экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Рассказал Протасевич и о том, что в Белоруссии есть спящие экстремистские ячейки, готовые снова попытаться раскачать ситуацию. А также возмутился тем, что телеграм-канал Nexta после спада протестной активности планировали перевести на российскую повестку.

"И у меня это вызвало огромное возмущение, потому что с точки зрения медиа, это самый большой актив, шли разговоры о том, что, может, стоить создать отдельный канал по России", - сказал Протасевич.

Или сделал вид, что возмутился. Впрочем, окончание интервью оставляет надежду на его искренность.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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