Опубликованы секретные документы об освобождении Латвии в 1944 году

Обнародование данных призвано защитить общую память

Минобороны России опубликовало уникальные архивные документы об освобождении Латвии. За процветание республики свои жизни отдали более 200 тысяч красноармейцев. Все последние годы их бессмертный подвиг пытаются осквернить сторонники нацизма. Прибалтийские политики переписывают историю, а вандалы рушат мемориалы. Проект Минобороны "Без срока давности" призван защитить нашу общую память.

В рамках проекта "Без срока давности" опубликованы данные о местах захоронений, о подвигах наших солдат, и о том, как РККА город за городом освобождала Прибалтику.

"Дивизии была поставлена задача продолжать развивать наступление и овладеть городом Екабпилс. В течение ночи в направлении города, уточнив силы и состав противника, смелыми, дерзкими и энергичными действиями полностью уничтожили гарнизон противника, оборонявший город и штурмом овладели последним", - рассказывает главный документалист по работе со СМИ и общественностью главного архива Минобороны России Виктория Каяева.

Прибалтийская наступательная операция – одна из крупнейших в Великой Отечественной. Пять фронтов, 12 армий. Немцы никак не хотели отдавать захваченные территории. А Ригу Гитлер объявил крепостью.

"Летом 1944 года Советская армия уже умела воевать, но она сталкивалась с ожесточенным сопротивлением. Советские солдаты проявляли мужество и, вместе с тем, сталкивались с необходимостью проявлять и гуманизм, и осторожность, потому что в тылу наступавших советских войск оставались диверсионные подразделения", - говорит руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симиндей.

В боях за освобождение Латвии погибли более 200 тысяч красноармейцев. Их останки покоятся более чем в 360 братских могилах страны. В небольшом городке Ёкабпилс захоронены полковник Газеев, полковник Шарикалов и генерал-майор Куприянов. Его наградной лист теперь тоже в открытом доступе.

"На работе не знал отдыха и личным примером боевого руководства, стойкостью и храбростью давал образцы неиссякаемой энергии в боях с немецкими захватчиками. Доблестный, умелый генерал артиллерии. Погиб на боевом посту, на передовых позициях наших войск", - говорит Каяева.

Опубликованы и донесения политруков о том, как местное население встречало Красную Армию: "Население города Рига – рабочие, городская беднота, служащие, интеллигенты – встретили наши войска с большой радостью, искренней любовью. Жители города встречали бойцов и офицеров с цветами, красными флагами, с портретами руководителей нашей партии и правительства".

Но времена меняются. На месте захоронения офицеров Красной Армии в Ёкабпилсе еще в советские времена была установлена пушка ЗиС-3. Теперь ее там нет.

"Местные жители, вполне возможно, что с согласия местных властей, по большому счету надругались над этим захоронением, а именно ночью сняли с постамента варварским способом - при помощи трактора - эту пушку и утопили ее в болоте", - рассказывает Каяева.

Но это далеко не единственный случай проявления исторической амнезии. Уже лет 30 латвийские радикалы требуют сноса монумента "Освободителям Риги". В Даугавпилсе уже много лет разрушается мемориальная композиция в парке Дубровина и местным властям нет до этого никакого дела. А уж центральным тем более.

"Человек, который замешан в массовых убийствах и военных преступлениях на территории деревни Жестяная горка Новгородской области, - Янис Цирулис после войны возглавлял западногерманское отделение организации "Даугавас ванаги" и курировал Мюнстерскую латышскую школу, которую оканчивали и нынешний президент Эгилс Левитс и нынешний премьер Латвии Кришьянис Кариньш", - говорит Симиндей.

Так что удивляться нечему. Пушку, которая громила фашистов, освобождая Латвию, нашли в Даугаве, но местные власти не захотели доставать орудие, так же как и возвращать его на историческое место. Оно и понятно. В Сейме уже лежит законопроект, который запрещает демонстрацию советской военной техники вне тематических музеев.

Александр Огородников. Кирилл Леглер. "ТВ Центр".

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