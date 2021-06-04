Памфилова предупредила об ответственности за "нарисованные" подписи

Всех нарушителей обещают вытащить "за ушко на солнышко"

Подготовку к предстоящим выборам в Госдуму восьмого созыва обсуждают в Центризбиркоме. Члены комиссии рассказали представителям политических партий об обновлённых мерах безопасности.

Они помогут сделать выборы более прозрачными и открытыми. К единому дню голосования, который состоится 19 сентября, системами видеонаблюдения оснастят около 50 тысяч избирательных участков. Во все регионы поставят автоматизированные комплексы с искусственным интеллектом. С их помощью можно проверить списки кандидатов, а также подписи в их поддержку.

"Для тех, кто добросовестно собирает подписи - эта система в помощь, а те, кто привык "рисовать", извините, вот это такое интеллигентное предупреждение. Лучше этим не заниматься больше. Вот сейчас вероятность того, что это будет "за ушко на солнышко" выявлено, она практически 100%. Поэтому не надо подставлять ни себя, ни кандидатов, поскольку за этим ещё и следует серьёзная ответственность", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

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