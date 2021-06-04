Для московских многодетных семей провели кулинарный мастер-класс

Дети готовили под руководством отцов

Поддержать семейные традиции, организовать увлекательный досуг и самое главное провести свободное время без гаджетов.

В Москве прошёл необычный кулинарный мастер-класс. На нём свои силы попробовали многодетные семьи. На кухне мальчики и девочки со своими папами под руководством шеф-повара учились готовить простые, но интересные блюда для всей семьи. Не обошлось и без десертов - ребята и их родители выпекли вафли и сделали лимонад.

"Сегодня мы проводим очень необычное мероприятие - это кулинарный мастер-класс для детей из многодетных семей и их отцов. Этим мероприятием мы хотим показать, как можно организовать интереснейший досуг, при это не находясь в интернете и не сидя в социальных сетях", - сказал член Общественной палаты Евгений Нифантьев.

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