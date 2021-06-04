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В Москве расследуют второй за сутки случай гибели ребенка после падения из окна

11:56
  • пятница
  • 04 июня 2021

Возбуждено уголовное дело

Столичные следователи возбудили уголовное дело после гибели четырехлетнего ребенка. Он выпал из окна 8-го этажа на северо-востоке Москвы. Проверку начала прокуратура. Трагедия произошла накануне поздно вечером - родители в это время находились в квартире. За последние сутки это уже второй подобный случай.

О том, что это место происшествия, напоминает лишь примятая трава и лежащая на земле москитная сетка. Вчера здесь было обнаружено тело 4-летнего ребенка. Он выпал из окна на 8 этаже. Травмы были не совместимы с жизнью.

"Я слышала только топот сильный и крики. Неслись, видимо, вниз родители. Я сначала подумала - кто-то дерётся, что-то такое. Но неслись по лестнице вниз быстро, с криками", - сообщила соседка.

"Сотрудники полиции были, да", - говорит местная жительница.

В момент случившегося родители находились дома. В каком состоянии они были, почему не уберегли сына - сейчас выясняется. Известно, что в семье воспитывается еще один ребенок. Следователи допрашивают соседей, родственников и возможных очевидцев трагедии.

Столичная прокуратура тут же начала проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Бабушкинской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка", - говорится в сообщении прокуратуры города Москвы.

По жуткому стечению обстоятельств, Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о гибели ребенка на юге Москвы. Годовалый мальчик выпал с высоты 14-го этажа утром 3 июня. Пьяная мать заперла его на балконе, чтобы он не мешал ей спать. Отец, тоже находившийся в нетрезвом состоянии, не стал вмешиваться. Единственного трезвомыслящего человека, следившего за ребенком – его бабушки – в тот момент не оказалось дома. Родители погибшего ребёнка задержаны и дают показания.

Анастасия Мартынова, Ольга Стрельцова, Егор Миронов, Дмитрий Панов. "ТВ Центр".

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Место падения ребенка
Место падения ребенка
Место падения ребенка
Место падения ребенка
Место падения ребенка
Место падения ребенка
Место падения ребенка
Место падения ребенка
Место падения ребенка
Место падения ребенка
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