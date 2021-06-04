Коронавирус в России нашли еще у 8947 человек

Вылечились 8530 человек

В России за минувшие сутки выявили 8947 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2817. В Подмосковье за сутки заболели 766 человек.

Выздоровели за сутки 8530 человек. Скончались 377 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 5108129 человек. Вылечились 4720512, умерли 123037 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 139,5 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 530011 человек.

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