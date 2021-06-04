Несколько стран предложили России взаимно признать паспорта вакцинации

Минздрав готов рассматривать такие возможности

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об обращении ряда стран к России с предложением взаимно признать сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Несколько стран обратились, в частности Венгрия. В целом мы поддерживаем признание, с Венгрией готовы рассмотреть", - приводит слова главы Минздрава ТАСС.

1 июня сертификаты начали выдавать семь стран Евросоюза - Германия, Дания, Болгария, Греция, Польша, Хорватия и Чехия. Это доказательство того, что человек прошел вакцинацию от COVID-19, сдал отрицательный тест или выздоровел.

В ЕС уточняют, что система заработает в полном объеме к 1 июля.

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