Депутат Мосгордумы Орлов: Столица опережает федеральный уровень развития особых экономических зон

Лучшей ОЭЗ по итогам прошлого года стал технополис "Москва"

Москва опережает федеральный уровень развития особых экономических зон (ОЭЗ). Такое мнение высказал зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов.

Он напомнил, что по итогам прошлого года лучшей особой экономической зоной России стал технополис "Москва". Его опорными отраслями являются фармацевтика, микроэлектроника, медицина, информационные технологии и современные материалы. Статус резидента в 2020 году получили 22 компании, в 10-летней перспективе они должны вложить в экономику Москву 17,6 млрд рублей.

Лидирующие позиции Москвы в общенациональном рейтинге, по мнению Орлова, обеспечены множеством компонентов. При оценке площадок учитываются такие критерии, как уровень развития сервисов и услуг, предоставляемых на их территории, уровень развития менеджмента и открытости для потенциальных инвесторов и резидентов, стоимость базовых ресурсов, локация площадки и предлагаемые ей льготы.

Занять первую строчку технополису удалось не только благодаря федеральным льготам, но и развитию возможностей площадок, логистической и транспортной инфраструктуры.

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