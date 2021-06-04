В США оценили шансы Украины в войне с Россией

Исход конфликта очевиден

Украине нечего противопоставить российской противоракетной обороне в случае начавшейся войны.

По словам американского журналиста National Interest Марка Эпископоса, вооруженные силы Украины не имеют малозаметных типов вооружения. Кроме того, украинский Т-84 "Оплот" не может противостоять истребителю Су-35с, танкам Т-90А и Т-90М.

Размещенные в Крыму российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" представляют серьезную угрозу для военных объектов в центральной и восточной Украине.

"У Украины нет возможности "обмануть" систему ПВО России", - отметил аналитик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами и обсудил с ними возможность увеличения военной помощи.

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