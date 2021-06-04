Депутат ГД Ирина Белых предложила законодательно закрепить норму отчета депутатов перед избирателями

Формат отчетности при этом может быть самым разным, главное - доступность

Депутат Государственной думы Ирина Белых выступила с предложением о законодательном закреплении нормы, обязывающей парламентариев отчитываться перед избирателями.

Как отметила Белых, изменения следует внести в статью Федерального закона о статусе сенатора и депутата. Должен быть прописан четкий регламент отчетности, считает парламентарий.

"Я считаю, что каждый депутат ГД просто обязан отчитываться перед своими избирателями. Уверена, что давно назрели поправки, которые законодательно закрепят эту норму", - подчеркнула Белых.

Она добавила, что у каждого избирателя есть право знать, как обстоят дела с выполнением данных ему властями обещаний. При этом форма отчета может быть разная: интервью в СМИ, публикации в социальных сетях. Главное, чтобы отчет был доступен и понятен, заключила депутат, уточнив: формальный подход недопустим.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею "Единой России" о регулярных отчетах депутатов Госдумы перед избирателями.

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