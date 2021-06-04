Попова рассказала об успехах России в борьбе с гриппом

Вакцинация играет определяющую роль

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу заявила, что в России уже пять лет не разворачиваются дополнительные койки для больных гриппом.

"Мы прививаем, у нас 60% населения привито от гриппа, и у нас его в принципе, как риска и угрозы для здоровья населения и экономики, нет", - приводит слова руководителя ведомства ТАСС.

Попова также отметила, что многие страны перенимают российский опыт по организации санитарно-эпидемиологической службы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram