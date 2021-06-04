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В РФПИ назвали сроки одобрения российской вакцины ВОЗ

11:40
  • пятница
  • 04 июня 2021

После признания россияне смогут свободно путешествовать по Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину "Спутник V" в течение пары месяцев.
Эффективность российской вакцины "Спутник V" превысила 96%

Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Идет рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован", - отметил он.

После одобрения вакцина "Спутник V" будет признана приемлемой для передвижения российских туристов по Европе, добавил руководитель РФПИ.

Процесс оценки вакцины ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) идет в плановом режиме, заверил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Они (ВОЗ и ЕМА – прим.ред.) должны подготовить отчет, доделать какие-то рекомендации по доработке тех или иных вопросов. Пока критических каких-то вопросов мы не получали, я думаю, что вся работа идет планово, ждем результатов", - сказал он (цитата по РИА Новости)

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