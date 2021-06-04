"Аэрофлот" анонсировал скорое открытие авиасообщения с Египтом

В компании рассчитывают компенсировать закрытие турецкого рынка

Генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов сообщил, что компания рассчитывает на возобновление рейсов в Египет в ближайшие дни.

"Заменить турецкий рынок довольно сложно, Египет ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать", - цитирует гендиректора ТАСС.

В среду заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что полеты на курорты Египта могут возобновиться уже этим летом. Днем ранее Дмитрий Песков подтвердил информацию о посещении аэропортов курортов Египта инспекционными комиссиями из России.

31 октября 2015 года летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург Airbus-321 разрушился в воздухе от взрыва на борту. После этого авиасообщение с Египтом было прервано из соображений безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram