Как выбрать натуральный кетчуп и не ошибиться

Чек-лист для покупки от экспертов Роскачества

Эксперты Роскачества провели исследование, которое поможет выбрать качественный и натуральный томатный кетчуп.

Согласно ГОСТу, все кетчупы делятся на четыре категории: "Экстра", высшая, первая и вторая. Лучше всего выбирать продукт класса "Экстра", в нем содержится не менее 25% томатной пасты. В высшей категории – не менее 23%, в первой – не менее 18%, во второй – не менее 14%. Последние две категории относятся к эконом-классу.

При выборе кетчупа следует руководствоваться простым принципом: чем короче его состав, тем лучше. Обычно в него входят томатная паста, вода, соль и специи. При нестерилизованном способе производства допускается использование консервантов – бензойной (не более 0,1%) или сорбиновой (не более 0,05%) кислот.

Консистенция кетчупа должна быть однородной, без комочков. Однако оценить ее получается не всегда, только если продукт продается в стеклянной таре.

"Допускается присутствие измельченных частиц томатов, овощей, зелени и пряностей. Цвет кетчупа должен быть красным или слабо-коричневым. А вот пузырьки воздуха внутри могут быть признаком брожения", - предупредили в Роскачестве.

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