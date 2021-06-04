От COVID-19 в Москве вылечились еще 2318 пациентов

Всего в столице поправились 1072425 человек

За сутки московские врачи вылечили от коронавируса 2318 человек, сообщили в пятницу в федеральном штабе по контролю за распространением заболевания.

Всего в столице поправились уже 1072425 пациентов.

"Подтверждено 2817 новых случаев заражения, госпитализировали 1170 человек, скончались 58 пациентов", - добавили в штабе, напомнив: необходимо оставаться дома и вызывать врача при появлении симптомов ОРВИ.

В России за сутки выявили 8947 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии заболели 5108129 человек.

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