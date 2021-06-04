Песков о переговорах Путина и Байдена: будут говорить столько, сколько захотят

Лидеры двух стран обсудят интересующие их вопросы

Каких-либо временных рамок на предстоящих переговорах президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом не планируется.

Об этом журналистам сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. Ожидается, что Путин и Байден пообщаются тет-а-тет, а также в составе делегаций.

"Нет, время не планируется. Поскольку это не на полях международного мероприятия, а двусторонняя встреча, поэтому как главы государств сколько посчитают необходимым, столько и будет", - сообщил он на полях ПМЭФ (цитата по РИА Новости).

Фиксированной повестки переговоров не будет, однако не исключено, что главы двух государств обсудят украинский вопрос.

"В любом случае значительная часть времени будет отведена тем вопросам, которые сами главы государств захотят поставить", - добавил Песков.

Встреча лидеров двух стран пройдет в Швейцарии 16 июня. Ранее Песков заявил, что от переговоров Владимира Путина и Джо Байдена не должно быть завышенных ожиданий.

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