Путин запретил причастным к экстремизму избираться

Президент подписал соответствующий закон
На портале правовой информации опубликовали подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, временно запрещающий причастным к экстремистским и террористическим организациям лицам избираться на выборные должности.
Как сказано в документе, учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с того момента, как суд вынес решение о запрете или ликвидации.
Что касается рядовых сотрудников таких организаций, для них срок запрета составляет три года.
Устанавливаются законом и критерии причастности. Так, причастными считаются в том числе те граждане, кто выражал поддержку экстремистам или террористам онлайн. Итоговое решение будет выносить суд.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram