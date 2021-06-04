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Задержаны мошенники, которые обокрали сидевшего с Путиным ветерана

12:46
  • пятница
  • 04 июня 2021

Их действия координировались из-за рубежа

В Москве задержаны мошенники, которые обокрали сидевшего рядом с Владимиром Путиным ветерана ВОВ Василия Пронина. Об этом сообщили в МВД России.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых в преступлении. Двое злоумышленников были задержаны полицейскими при силовой поддержке Росгвардии. По имеющейся информации, координация их действий осуществлялась из-за рубежа", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков у них изъяли мобильные телефоны, банковские карты, деньги и другие доказательства противоправной деятельности. В полиции не исключают, что жертвами злоумышленников могли стать и другие пожилые люди.

Ранее сообщилось, что 96-летний Василий Пронин стал жертвой преступников. Неизвестный позвонил ему на домашний телефон и, представившись сотрудником полиции, убедил его снять с банковского счета 400 тысяч рублей. Эти деньги ветеран должен был передать третьему лицу якобы для задержания его с поличным.

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