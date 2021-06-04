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"Очень-очень вязко": Кремль оценил ход подготовки нормандского саммита

12:54
  • пятница
  • 04 июня 2021

Для начала должны встретиться главы МИД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в пятницу рассказал, как идет подготовка ко встрече лидеров в нормандском формате.
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"Есть понимание, что должны встречаться министры иностранных дел и должен пройти и саммит, но надо перед этим проделать "домашнюю работу". Работа продолжается, но очень-очень вязко", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Также Песков заметил, что Киев уже даже не скрывает своего настроя на подмену минских договоренностей.

Ранее в интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе следует расширить нормандский формат, подключив США, Канаду и Великобританию. В российском МИД на это ответили, что подобные инициативы лишь подтверждают желание киевских властей отказаться от минских соглашений.

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