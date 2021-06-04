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В Париже задержали российскую теннисистку

12:54
  • пятница
  • 04 июня 2021

Ее заподозрили в умышленном проигрыше

Французские правоохранительные органы задержали в Париже российскую теннисистку Яну Сизикову по подозрению в спортивной коррупции.
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По предварительным данным, 26-летняя Сизикова умышленно проиграла матч во время прошлогоднего турнира Roland Garros, пишет "Интерфакс". Накануне в ее отеле прошли обыски.

Российское посольство в Париже в курсе произошедшего и намерено защитить интересы Сизиковой. Федерация тенниса России ждет документов по задержанию.

"Находимся в контакте с французскими властями и семьей задержанной. Будем предпринимать необходимые действия по защите ее прав и интересов", - сообщили в диппредставительстве.

Расследование дела о спортивной коррупции было начато в октябре минувшего года. Следователи изучают матч, на котором Сизикова вместе с американкой Мэдисон Бренгл играла против румынок Андреи Миту и Патричи Марии, и "подозрительные" ставки, которые были сделаны на эту игру.

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