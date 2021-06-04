Москва и платежная система "Мир" подписали новое соглашение о сотрудничестве

Оно поможет в развитии безналичной оплаты проезда в транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве по развитию услуг при безналичной оплате проезда в городском транспорте. Подписание прошло в рамках Петербургского международного экономического форума.

Москва и НСПК договорились развивать услуги по безналичной оплате проезда и повышению эффективности их использования, единую мобильную платформу MaaS, а также другие способы оплаты, в том числе бесконтактные.

Сотрудничество с НСПК поможет Москве внедрить систему скидок на проезд. Соглашение будет действовать семь лет.

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