ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Минздрава высказался по поводу версий о происхождении COVID-19

12:56
  • пятница
  • 04 июня 2021

Нужно дождаться результатов расследований

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что до окончания расследований некорректно рассуждать о версиях происхождения коронавируса.

В России наступил коронавирусный перелом
Минздрав назвал число привитых от коронавируса россиян

"Финализированная версия, когда будет сформирована, тогда ее и нужно озвучивать", - отметил глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Россия все еще борется с пандемией, по-прежнему есть заболевания и очаги, но в этой борьбе произошел перелом, страна идет правильным курсом.

"Скорость движения зависит от каждого из нас", - заключил министр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.