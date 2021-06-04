Глава Минздрава высказался по поводу версий о происхождении COVID-19

Нужно дождаться результатов расследований
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что до окончания расследований некорректно рассуждать о версиях происхождения коронавируса.
"Финализированная версия, когда будет сформирована, тогда ее и нужно озвучивать", - отметил глава Минздрава (цитата по ТАСС).
Он добавил, что Россия все еще борется с пандемией, по-прежнему есть заболевания и очаги, но в этой борьбе произошел перелом, страна идет правильным курсом.
"Скорость движения зависит от каждого из нас", - заключил министр.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: