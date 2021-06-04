Собянин: Москва не останавливала реализацию программ развития, несмотря на пандемию

Мэр выразил слова благодарности предпринимателям и бизнесу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в столице продолжалась реализация городских программ развития.

"Мы не останавливали свои программы развития: здравоохранение, образование, транспортная инфраструктура, коммунальная сфера. Это дает еще дополнительный толчок. Развитие этих отраслей говорит о развитии города и развитии бизнеса, привлечении инвестиций. Это тоже должна быть совместная работа городских властей и предпринимательского бизнеса в целом", – сказал Собянин.

Мэр выразил слова благодарности предпринимателям и бизнесу. По его словам, огромное количество предприятий не ухудшили свои экономические показатели, а, наоборот, улучшили. "Большинство отраслей сделало шаг вперед", - заключил Собянин.

Как подчеркнул мэр, основой поддержки бизнеса стали решения президента России Владимира Путина.

"Это просто беспрецедентная программа поддержки. Конечно, городские программы, пять пакетов, которые мы реализовали, были дополнительными мерами поддержки. Это меры поддержки, конечно, связанные с отсрочкой арендных, имущественных платежей, льготные кредиты. И, конечно, постоянная коммуникация с бизнесом", - пояснил мэр столицы.

В пятницу в рамках ПМЭФ прошла презентация национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Москва заняла первое место, передает АГН "Москва". На втором - Республика Татарстан. Третье место - Тюменская область. В топ-5 рейтинга также вошли Тульская область и Республика Башкортостан.

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