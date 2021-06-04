Водитель внедорожника снес стену автосалона в Москве (видео)

Машину привезли на ТО
Водитель внедорожника протаранил стену автосалона в Новой Москве и попал на видео.
Инцидент произошел в автосалоне во "Внуково". Хозяин Toyota привез свой автомобиль в сервис на ТО. Севший за руль перегонщик перепутал педали и врезался в стену, пишет telegram-канал Baza.
По другую сторону от стены располагались офисные помещения. Никто их сотрудников центра и посетителей не пострадал. Подробности произошедшего уточняются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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