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Водитель внедорожника снес стену автосалона в Москве (видео)

13:23
  • пятница
  • 04 июня 2021

Машину привезли на ТО

Водитель внедорожника протаранил стену автосалона в Новой Москве и попал на видео.

Инцидент произошел в автосалоне во "Внуково". Хозяин Toyota привез свой автомобиль в сервис на ТО. Севший за руль перегонщик перепутал педали и врезался в стену, пишет telegram-канал Baza.

По другую сторону от стены располагались офисные помещения. Никто их сотрудников центра и посетителей не пострадал. Подробности произошедшего уточняются.

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