Названы сроки открытия России для вакцинного туризма

Это может произойти уже совсем скоро

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев оценил перспективы открытия России для вакцинного туризма.

"Мы считаем, что Россия с июля может быть открыта для вакцинного туризма", - приводит слова руководителя РФПИ "Интерфакс".

Ранее в пятницу глава фонда сообщил, что Всемирная организация здравоохранения может одобрить разработанную в центре имени Гамалеи вакцину от коронавируса "Спутник V" в течение пары месяцев.

Вместе с тем Дмитриев отметил, что у регулятора Евросоюза нет претензий к качеству препарата.

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