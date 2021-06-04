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Названы сроки открытия России для вакцинного туризма

13:27
  • пятница
  • 04 июня 2021

Это может произойти уже совсем скоро

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев оценил перспективы открытия России для вакцинного туризма.
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"Мы считаем, что Россия с июля может быть открыта для вакцинного туризма", - приводит слова руководителя РФПИ "Интерфакс".

Ранее в пятницу глава фонда сообщил, что Всемирная организация здравоохранения может одобрить разработанную в центре имени Гамалеи вакцину от коронавируса "Спутник V" в течение пары месяцев.

Вместе с тем Дмитриев отметил, что у регулятора Евросоюза нет претензий к качеству препарата.

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