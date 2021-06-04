Дед Мороз привился от коронавируса

Теперь главный новогодний символ полностью безопасен

Дед Мороз из Великого Устюга (Вологодская область) поставил прививку от коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил глава региона Олег Кувшинников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Хорошо себя чувствует. Дед Мороз безопасен абсолютно", - отметил губернатор.

В Великом Устюге находится вотчина Деда Мороза. Каждый году туда приезжают тысячи туристов.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от COVID-19.

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