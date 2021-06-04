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Дед Мороз привился от коронавируса

13:42
  • пятница
  • 04 июня 2021

Теперь главный новогодний символ полностью безопасен

Дед Мороз из Великого Устюга (Вологодская область) поставил прививку от коронавирусной инфекцией.
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Об этом сообщил глава региона Олег Кувшинников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Хорошо себя чувствует. Дед Мороз безопасен абсолютно", - отметил губернатор.

В Великом Устюге находится вотчина Деда Мороза. Каждый году туда приезжают тысячи туристов.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от COVID-19. 

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