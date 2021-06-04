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Татьяна Буцкая дала совет, как получить грант

14:50
  • пятница
  • 04 июня 2021

Проект должен быть социальным

Как получить грант и реализовать свой проект обсуждали сегодня в организации "Совет матерей". Там провели семинар для волонтеров и общественных активистов.

На встрече также присутствовали представители Росмолодежи. Прозвучало предложение создать центры для консультации начинающих НКО. Эксперты рассказали о том, как получить помощь от государства для того, чтобы воплотить в жизнь свои идеи. В прошлом году только Фонд президентских грантов поддержал рекордные 5,5 тысячи проектов.

"Сейчас у молодёжи есть возможность реализовывать свои мечты, не только жить идеей, но и сделать так, чтобы твоя идея реализовалась. Любой проект, который вы подаете, он должен быть важен не только для вас, он должен быть социальным, должен помогать людям, должен улучшать жизнь людей. И тогда у вас точно всё получится", - заявила председатель правления общероссийской общественной организации "Совет матерей", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

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