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Лукашенко назвал действия Запада "накатом на Россию"

13:57
  • пятница
  • 04 июня 2021

Запад боится конкуренции, отметил президент Белоруссии

В ходе поездки в Брестскую область президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действия Запада в отношении его страны - это "накат на Россию".
Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным

"Надо собраться, выстоять. Вы видите, что пошел огромный накат. Накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь. А Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских людей, это наши люди, поэтому и идет этот накат", - цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

Лукашенко добавил, что Запад проявляет агрессию в такой форме, так как боится конкуренции. Именно этим, заметил глава государства, объясняются в том числе санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа".

"А что касается правительства, президента, вы за нас не волнуйтесь: мы свою работу сделаем", - заключил Лукашенко, уточнив при этом: "каждый должен понимать, что просто не будет".

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