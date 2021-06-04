Лукашенко назвал действия Запада "накатом на Россию"

Запад боится конкуренции, отметил президент Белоруссии
В ходе поездки в Брестскую область президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действия Запада в отношении его страны - это "накат на Россию".
"Надо собраться, выстоять. Вы видите, что пошел огромный накат. Накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь. А Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских людей, это наши люди, поэтому и идет этот накат", - цитирует белорусского лидера агентство БелТА.
Лукашенко добавил, что Запад проявляет агрессию в такой форме, так как боится конкуренции. Именно этим, заметил глава государства, объясняются в том числе санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа".
"А что касается правительства, президента, вы за нас не волнуйтесь: мы свою работу сделаем", - заключил Лукашенко, уточнив при этом: "каждый должен понимать, что просто не будет".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram