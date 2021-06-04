Москва будущего и рисунки на деревьях: что нельзя пропустить на выходных в Москве

Интересные выходные обеспечены каждому

В Гостином дворе царит "АРХ Москва". Главная тема выставки – "Идеи". Смелое решение. Поскольку специалисты не скрывают: ничего нового придумать нельзя, все идеи уже существуют. А вот открыть их заново – не только интересно, но и полезно.

Красивые люди возводят красивый город. В этом году по объективным, ограничительным причинам, гость АРХ Москвы – сама Москва. Мощный мегаполис вдохновляет людей по всему миру. Лучшие архитекторы, художники, дизайнеры, строители, а также писатели и философы размышляют на тему: "А что дальше?"

"В такой период, когда всё человечество переживает сложные времена, такие перемены во всём, очень важно посмотреть в будущее. Что будет? Что нас ждёт?" – говорит основатель выставки "АРХ Москва" Василий Бычков.

На выставке - свыше ста идей для столицы. За взгляд из прошлого отвечает архитектурный музей, за посыл из будущего – нынешние студенты. Ведущие студии и бюро представляют и фантастические идеи: Москва как планета. И вполне реальные, уютные. Призывающие остановиться, отдохнуть и стать ближе друг к другу.

"Конечно, всё с ноткой юмора. Пусть разбирают. Так только лучше. Чем больше люди отсюда вынесут – в физическом и творческом смысле слова - тем нам лучше", - заявила архитектор Карен Билян.

Монтаж выставки закончен, вот-вот закипят обсуждения и прения с вполне театральной страстью.

В Москву из Северной столицы приехал театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. Для него эти гастроли - юбилейные. Знаменитому актёру в этом году исполнилось бы 80 лет. Все спектакли – премьерные: "Таланты и поклонники", "Венецианский купец", "Сорок Первый". От сцены Малого театра на Ордынке - гости в восторге.

"Зал очень классный. И наш зал в Петербурге – 200 мест, небольшой зал, зеркало небольшое. Но все наши спектакли с такой энергетикой, что мы всегда играем на большой сцене", - рассказал Влад Фурман, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова.

Эта энергетика столичных зрителей заряжает. И помогает встретить свою музу.

В музее Пушкина – гимн любви и вдохновению.Выставка "Поэты и музы" - проект уникальный. 54 литературных музея представляют более двухсот раритетов. Рукописи, документы, портреты и личные вещи выдающихся авторов: от Державина и Лермонтова до Шукшина и Высоцкого. Можно только догадываться, сколько тайн будет раскрыто пытливыми умами в этих залах.

Любимые строки поэтов, наверняка, придут на ум и на свежем воздухе. В столичных парках с наступлением лета жизнь заиграла новыми красками. Можно насладиться погодой и общением с друзьями. А можно самому сделать окружающий мир лучше. В рамках ежегодной акции "ПаркАРТ" на пролеченных деревьях создаётся природная галерея. С ёжиком в тумане соседствует принцесса. Если повезёт, можно найти белочку. Авторы говорят – так жить веселее.

"Тут дерево – там дерево. А когда идешь искать какую-нибудь, например, ворону, ежика в тумане или белку, это уже какой-то интерес, какой-то квест", – сказала художник Елена Меньшова.

Интересные выходные обеспечены каждому. В Москве главное – не стоять на месте.

Ольга Стрельцова, Мария Леванова, Валерия Дзгоева, Сергей Ким, "ТВ Центр".

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