Опубликовано видео допроса мошенников, обокравших ветерана

Пожилого человека убедили отдать сбережения под видом проведения полицейской спецоперации

Москве задержаны злоумышленники, подозреваемые в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны - 96-летнего Василия Пронина. Преступники действовали слаженно и цинично. Под видом полицейской спецоперации убедили пожилого человека отдать все сбережения - 400 тысяч рублей.

Кто из задержанных мужчин представлялся пенсионеру по телефону участковым, а кто мошенником - еще предстоит разобраться следствию. Преступление разыграли, как по нотам. И оставили Василия Гавриловича Пронина - ветерана Великой Отечественной войны - без сбережений.

В минувшую пятницу ветерану позвонил якобы участковый. Представился и попросил быть аккуратным.

"Я хочу вам сказать, что у нас сейчас в районе и в округе вообще орудует банда. И банда эта в основном орудует со старшим поколением. Вот уже там одну обобрали на 400 тысяч рублей, две женщины где-то пропали. И он мне говорит: "Поэтому вы, ради бога, будьте осторожней, если вам позвонят, вы позвоните мне", - рассказал ветеран ВОВ Василий Пронин.

Мошенник, о котором говорил подставной участковый, объявился уже на следующий день и потребовал 400 тысяч. Чтобы снять деньги, дал два часа. Василий Пронин решил выяснить, действительно ли это был участковый. До отделения полиции не дозвонился, поскольку телефоны поменялись. Про 112 совсем забыл. А в управе подтвердили - у участкового именно такая фамилия, как у звонившего. Только номер другой. Позвонил уже по правильному номеру - никто не ответил. Тогда перезвонил по номеру, который ему оставил лжеучастковый накануне. Тот под видом спецоперации по задержанию мошенников убедил пожилого человека снять в банке наличные и передать тому, кто требует деньги. 400 тысяч рублей ветеран в буквально смысле выбросил с балкона своей квартиры.

Когда пенсионер понял, что он не участник спецоперации, а жертва хитрой игры мошенников, то позвонил в полицию.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых в преступлении. В ходе обысков по местам проживания фигурантов наши сотрудники изъяли средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция не исключает, что от действия этих мошенников могли пострадать и другие доверчивые люди.

Екатерина Гоголева, Александра Панина, "ТВ Центр".

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