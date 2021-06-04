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Олег Леонов: "Островки безопасности" для потерявшихся людей должны появиться в метро и на вокзалах

14:07
  • пятница
  • 04 июня 2021

Эти объекты - источники повышенной опасности для дезориентированных людей

"Островки безопасности" необходимо внедрить в метрополитене, на автовокзалах и в парках отдыха, заявил координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов.
Координатор "ЛизаАлерт" Леонов: необходимо проверять владельца оружия, совершившего правонарушение

"Для дезориентированных людей метро и вокзалы - это источник повышенной опасности. Человек может сесть и уехать в неизвестном направлении, потом будет трудно его искать. Поэтому "Островки" обязательно нужны в метро и на вокзалах", - заметил эксперт.

Он также рассказал о недавних съемках социального ролика в обычном магазине. Туда зашел актер в образе дезориентированного человека - чтобы проверить, как быстро ему помогут.

"Мы не только убедились в том, что персонал хорошо обучен и приходит на помощь дезориентированным людям, но и наглядно показали механику работы проекта", - сообщил Леонов.

По его словам, к проекту "Островок безопасности" следует присоединяться торговым сетям, развлекательным центрам, банкам. Это поможет вернуть людей домой быстрее и безопаснее.

"Островок безопасности" это специальная зона с оранжевым знаком - ориентиром для заблудившихся людей. Там дезориентированный человек может обратиться за помощью. "Островки" уже помогли вернуть домой более 2 тысяч человек. Специалист в зависимости от ситуации вызывает скорую, полицию или направляет представителя отряда "Лиза Алерт" на место.

Согласно данным МВД, более 180 тысяч человек пропадает в России ежегодно.

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