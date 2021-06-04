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Карта "Тройка" будет интегрирована в транспортные системы еще двух регионов

14:10
  • пятница
  • 04 июня 2021

Программа заработает до конца 2021 года

Карта "Тройка" в качестве единого билета будет доступна в Ленинградской области и Хабаровском крае.
Картой "Тройка" можно будет платить за проезд в 40 регионах России

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Процесс интеграции билетных систем будет разбит на несколько этапов: сначала будет решен вопрос одномоментного использования карты "Тройка" и местных транспортных карт, затем будет разработана тарифная политика по карте "Тройка". Помимо этого, регионам необходимо обеспечить свой общественный транспорт специальными устройствами для приема карт.

После всех проведенных работ будет запущен пилотный проект. В полном объеме программа заработает до конца 2021 года.

Карта "Тройка" уже работает в общественном транспорте Тульской и Московской областей. Также карту "Тройка" принимают в Пермском крае, Ульяновской и Ярославской областях. Еще более 40 регионов страны хотели бы интегрировать свои билетные системы на базе карты "Тройка".

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