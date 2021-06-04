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Экономика и ковид: как проходит главный день на ПМЭФ

14:47
  • пятница
  • 04 июня 2021

Главным событием стало выступление Владимира Путина

В Санкт-Петербурге - главный день Международного экономического форума. Уже началось пленарное заседание с участием Владимира Путина. На других площадках форума идёт насыщенная деловая программа. Делегаты обсуждают меры поддержки мировой экономики, региональные вызовы, развитие искусственного интеллекта и биотехнологии. Уже подписаны сотни соглашений.

Рабочий завтрак с министрами и лидерами бизнеса традиционно один из самых ярких форматов экономического форума. Главная тема в дискуссионном меню этого года,  разумеется, пандемия.

"Россия сумела пройти через это полтора года достаточно эффективно. И сегодня называется в числе стран, которые очень успешно преодолела вот такой сложный период коронавируса. Будем надеяться, что мы все-таки будем заботиться о себе и своих близких и пройдем вакцинацию. Кстати, можно попросить поднять руку тех, кто вакцинировался?  Вот так вот! Это прекрасный пример всем нашим коллегам, кто наблюдает за нами. Что вакцинация крайне важный процесс", - говорит Герман Греф.

Тем более, что нынешняя пандемия вряд ли станет последней, говорят эксперты.  А потому отдельная сессия на форуме посвящена борьбе с грядущими эпидемиями. К которым Россия готовится заранее.

"У нас есть проект санитарного щита по поручению президента Российской Федерации. Мы должны обеспечить функционирование страны и экономики не давая распространяться инфекции. Такая очень непростая задача. Но именно ее мы поставили во главу угла. Человеку должно быть удобно и комфортно. Новые условия - новые правила. Соблюдаешь - и все хорошо", - говорит руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В рамках форума сегодня опубликован национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах страны. Лидеры - Тюмень, Татарстан и, конечно, Москва.  Вообще российская столица выглядит  на ПМЭФ действительно ярко. К опыту Москвы в сфере развития городской среды прислушиваются другие регионы и страны. Проектами активно интересуются инвесторы. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня подписал соглашение между правительством Москвы и правительством Хабаровского края, Самарской и Ленинградской области.  А также принял участие в сессии, посвященной развитию агломераций.

"Несмотря на беспрецедентное вызовы пандемии, не остановили развитие города. Мы после 2,3 месяца первого шока раскрыли возможность работы всех отраслей. И строительство и промышленность и торговли и услуг. И уже в течение года, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, выдерживаем этот тренд",  - сказал Сергей Собянин.

Вообще бизнес-программа форума работает в режиме нон-стоп. Масштабный проект по разработке платинового месторождения в Красноярском крае. Новая дорога в обход Тольятти.  Плюс строительство туристического кластера в Крыму, центра искусственного интеллекта в Новосибирской области.  И это только несколько из сотен заключённых на форуме соглашений и контрактов, общее число которых приближается к трем сотням.

Интерес инвесторов, очевидно, высокий. О чем говорят и на встрече с немецкими бизнесменами. Именно компании из Германии больше всего вкладывают в российскую экономику.

"Сейчас растет не только торговля, что нас очень радует. Но как раз на форуме будет подписано несколько очень крупных инвестиционных проектов. Мы всегда принципиально очень критически относимся к санкциям. Особенно, это касается санкций с третьей стороны, как это происходит по "Северному потоку". Мы их принципиально отвергаем. И считаем, что политические проблемы надо решать политическим путем", - говорит  исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

А уже этим вечером на полях форума состоится встреча Владимира Путина и представителей 30 фарм-компаний со всего мира, которые уже производят или будут производить "Спутник V".

Из последнего:  приобрести российскую вакцину рассчитывает Чили, об этом заявил замглавы МИД. А Венгрия, ставшая первой страной в ЕС, которая одобрила применение препарата, уже начала переговоры о производстве "Спутника" на своей территории.

Екатерина Выскребенцева, Матвей Шестаков и Михаил Жучков и Роман Борискин, "ТВ Центр", Санкт - Петербург.

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