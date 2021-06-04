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Ракова рассказала о вакцинации от COVID-19 в московских вузах

15:18
  • пятница
  • 04 июня 2021

Специальные медпункты откроются в 21 вузе

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 8 тысяч 947 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 8 тысяч 530 человек.

По всей стране продолжается вакцинация. В Москве теперь прививку можно будет сделать и в университетах. Об этом сегодня заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Специальные медпункты откроются в 21 вузе.

Сейчас ведется коммуникация о начале выездной вакцинации в МГЛУ, МФТИ, Школе-студии МХАТ, РУДН, МГИМО и других вузах. В Государственном университете управления вакцинация уже началась.

"Мы очень хотим, чтобы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции было удобно и комфортно как можно большему числу людей. Для этого мы регулярно обновляем список пунктов вакцинации, выездные бригады принимают жителей в популярных общественных местах. Спрос мы видим в том числе среди студентов, которые хотели бы, но еще не сделали прививку в силу занятости. Поэтому возможность организовать вакцинацию от COVID-19 прямо на своей территории мы решили предоставить столичным вузам", - рассказала вице-мэр.

А в столице Удмуртии - Ижевске - из-за большого потока людей, приём в поликлиниках ведут сразу в нескольких кабинетах. В одних делают инъекции первым компонентом "Спутника V", в других - вторым. В Саранске от COVID-19 активно прививаются преподаватели и студенты Мордовского госуниверситета.

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