Мурашко призвал вакцинироваться от коронавируса летом

Чтобы осенью привиться от гриппа

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал лето лучшим временем, чтобы привиться от COVID-19.

"Во-первых, заболеваемость снизилась, во-вторых, осенью мы должны подойти к вакцинации от гриппа. Мудрый и разумный человек сейчас должен принять для себя решение", - цитирует главу Минздрава ТАСС.

Ранее Мурашко заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что в России нет третьей волны COVID-19, заболеваемость снижается в общем по стране, а разные регионы по-разному выходят из пандемии.

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