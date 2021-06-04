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Мурашко призвал вакцинироваться от коронавируса летом

14:31
  • пятница
  • 04 июня 2021

Чтобы осенью привиться от гриппа

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал лето лучшим временем, чтобы привиться от COVID-19.
В России наступил коронавирусный перелом

"Во-первых, заболеваемость снизилась, во-вторых, осенью мы должны подойти к вакцинации от гриппа. Мудрый и разумный человек сейчас должен принять для себя решение", - цитирует главу Минздрава ТАСС.

Ранее Мурашко заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что в России нет третьей волны COVID-19, заболеваемость снижается в общем по стране, а разные регионы по-разному выходят из пандемии.

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