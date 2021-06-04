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"Своя рубашка ближе к телу": Путин заявил об отсутствии равного доступа к вакцинам

14:41
  • пятница
  • 04 июня 2021

Необходимо обеспечить широкий повсеместный доступ к препаратам от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил о восстановлении мировой экономики, однако отметил, что происходит это неравномерно. Об этом он заявил во время своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

По словам главы государства, это чревато увеличением разрыва уровня жизни внутри стран и между ними. По его словам наглядный пример - доступ к вакцинам. "Своя рубашка ближе к телу", - охарактеризовал ситуацию Путин.

По данным МВФ, на страны с высоким уровнем дохода приходится половина выпускаемых вакцин против коронавируса. Лишь около 10% жителей планеты вакцинировались или начали вакцинацию. Сотни миллионов не имеют доступа к вакцине.

"До тех пор пока мы не обеспечим широкий повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии, ее новых вспышек никуда не уйдет", - заявил Путин.

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