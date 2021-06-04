Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока - 2"

Работа по второй нитке продолжается
Владимир Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2". Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума.
"Рад сообщить, что именно сегодня, 2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода. Работа по второй нитке продолжается", - сказал Путин.
Президент добавил, что осталось трубы "приподнять и сварить".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram