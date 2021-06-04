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"Используйте эту возможность": Путин призвал россиян пройти вакцинацию

14:46
  • пятница
  • 04 июня 2021

Президент напомнил об эффективности и безопасности российских препаратов

В ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что в мире сегодня действуют политически мотивированные запреты на некоторые вакцины от коронавируса.
Путин заявил, что экономика России выходит из кризиса

"Абсурдно. Действуют политически мотивированные запреты. Выглядит, как нежелание защищать собственных граждан", - заметил глава государства.

Как добавил российский лидер, пока не будет обеспечен широкий доступ к вакцинам на всех континентах, опасность эпидемий никуда не уйдет, не будет равных возможностей у государств по восстановлению после COVID-19.

Путин напомнил, что в России зарегистрированы уже четыре препарата для профилактики заболевания - все они доказали свою эффективность и безопасность, так что самым правильным выбором для граждан будет сделать прививку, чтобы обезопасить себя и окружающих.

"Прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса чтобы организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране", - упомянул президент.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что эффективность препарата "Спутник V" оценили более чем в 96%. "Нет ни одного летального случая. Я на себе это испытал. Может температура быть небольшая. А защита какая хорошая", - подчеркнул глава государства.

Сегодня, сказал президент, у каждого совершеннолетнего есть возможность сделать прививку. "И я хочу попросить использовать эту возможность", - заключил он.

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