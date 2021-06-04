Путин: спад экономике стал самым большим после Второй мировой

Однако ее рост в 2021 году может стать самым масштабным за последние 50 лет

Спад в мировой экономике из-за коронавирусной пандемии стал самым большим со времен Второй мировой войны

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни", - сказал глава государства.

Рост мировой экономики в 2021 году может стать самым масштабным с 1970-х годов. Ряд экспертов прогнозируют рост в 6%.

"Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП тоже будет необычно большим, будет максимальным с 70-х годов прошлого века", - заявил Путин.

Тем не менее, восстановление мировой экономики происходит неравномерно из-за разных возможностей стран. Это порождает социальные и политические риски для развития взаимосвязанного мира, отметил президент.

На данный момент экономика и рынок труда в России приближаются к докризисному уровню. Однако нельзя сваливать все экономические проблемы страны на пандемию, многие из них носят структурный характер, подчеркнул Путин.

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